Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan bölgelerde Mehmetçik ve yerel halkın görüntülerinin yer aldığı özel bir video paylaşıldı.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi;

"Suriyeli kardeşlerimiz; Korkmayın, zulüm bitiyor! Artık tüm dünya masum çocukların gülen yüzünü seyredecek!"

Kaynak: TRT Haber