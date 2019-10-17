Terörden arındırılan bölgeler Mehmetçik ile güvende17 Ekim 2019 Perşembe 11:30 - Son Güncelleme 17 Ekim 2019 Perşembe 11:39
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na özel hazırlanan videolu paylaşımda, "Suriyeli kardeşlerimiz; Korkmayın, zulüm bitiyor! Artık tüm dünya masum çocukların gülen yüzünü seyredecek!" ifadeleri kullanıldı.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan bölgelerde Mehmetçik ve yerel halkın görüntülerinin yer aldığı özel bir video paylaşıldı.
Paylaşımda, şunlar kaydedildi;
"Suriyeli kardeşlerimiz; Korkmayın, zulüm bitiyor! Artık tüm dünya masum çocukların gülen yüzünü seyredecek!"
Kaynak: TRT Haber