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Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü17 Ekim 2019 Perşembe 11:37 - Son Güncelleme 17 Ekim 2019 Perşembe 11:37
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Dışişleri Bakanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Basına kapalı yapılan toplantı, yaklaşık 45 dakika sürdü.
Kaynak: AA
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Robert O'Brien abd heyet