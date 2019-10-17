Barış Pınarı Harekatında çatışmalar Rasulayn kırsalında yoğunlaştı. Teröristler ait insansız hava aracı düşülürken, bir seyyar grad füze rampası ve anti tank füzeleri ele geçirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 673 oldu.

Harekatın en sıcak noktalarından biri Ceylanpınar'ın karşısındaki Rasulayn. Çatışmalar ilçenin kırsal kesimlerinde yoğunlaştı. İlçe merkezinde vurulan terör hedefinden saatlerce dumanlar yükseldi.

Rasulayn'ın doğusundaki kırsal alanda PKK/YPG mevzileri imha ediliyor

Rasulayn'ın doğu ve güney hattında ilçe merkezinin arka mahallelerinde sıcak çatışmalar yaşanıyor aynı zamanda Türk topçuları ve savaş uçakları terör mevzilerini nokta atışıyla imha ediyor.

İlçesinin doğusundaki köylerde yuvalanan PKK/YPG'lilere karşı yürütülen operasyondan yeni görüntüler ortaya çıktı. Suriye milli ordusu askerleri tahkimat yaparak ilerliyor. Yollara tuzaklanan mayınlar bir bir imha ediliyor.

Seyyar grad füze rampası ve anti tank füzeleri ele geçirildi

Terör örgütünün kullandığı silahlar da bir bir etkisiz hale getiriliyor. Resulany'da örgüte ait el yapımı insansız hava aracı düşürüldü. Bir seyyar Grad füze rampası ile anti tank füzeleri ele geçirildi. Ayrıca keskin nişancı silahları ve roketatarlar bulundu.

Bölgede çok sayıda tünel bulunuyor. Rasulayn kırsalında teröristler, bu tünellerden aralıklarla saldırı düzenliyor.

Tel Abyad'ın terörden arındırılmasının ardından ilçe merkezinin güneyinden üç koldan ilerleyiş sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusunun ilerleyişi devam ediyor. Özellikle Tel Abyad'ın 35 km güneyinde bulunan Ayn İsa beldesi çevresinde şiddetli çatışmalar var.

Teröristler köşeye sıkıştıkça havan saldırısı düzenliyor. Patlamayan havan mermisi bomba uzmanı ekipleri tarafından kontrollü olarak imha edildi.

Kaynak: TRT Haber