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Şırnak'ta 1 terörist etkisiz hale getirildi17 Ekim 2019 Perşembe 08:27 - Son Güncelleme 17 Ekim 2019 Perşembe 08:31
Şırnak'ta yürütülen operasyonlarda 1 terörist etkisiz hale getirildi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede iç güvenlik operasyonları devam ediyor.
Kaynak: AA
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