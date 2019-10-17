Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda yer alan ve sınırları için tehdit oluşturan terör hedeflerini yok etmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda 9. güne gelindi.

Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 673'e ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fırat’ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 673 oldu."

Fırat’ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 673 oldu. #MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 17, 2019

Bugüne kadar 1.220 km2’lik alan terör örgütü unsurlarından temizlendi.

Çaresiz kalan teröristler kaçmaya başladı

Suriye Milli Ordusu ile birlikte hareket eden Mehmetçik, harekatta 2 ilçe merkezi (Rasulayn ve Tel Abyad) 1 belde ve 56 köy olmak üzere toplam 58 yerleşim yerini terörden arındırdı.

Kurtarılan yerlerdeki arama tarama faaliyeti ise devam ediyor.

Harekatla ağır darbe alan PKK/YPG'li teröristler ise çareyi sivil kılığına girerek kaçmakta buluyor.

M4 kara yolunun kontrolü sağlandı

Mehmetçik sınıra paralel bir hat izleyen M4 kara yolunu da kontrol altında tutuyor.

Teröristlerin ikmal hattı olan bu yolun kontrol altına alınması ile teröristler artık lojistik sağlayamaz hale geldi.

Kaynak: TRT Haber