Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Harekatın en stratejik hedeflerinden biri olan terör örgütü işgalindeki Münbiç ve Kamışlı ilçelerini bağlayan M4 kara yolunda kontrol sağlandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: TRT Haber