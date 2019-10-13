Terör örgütünün Fırat'ın doğusundaki baskı ve zulmü, sadece Araplara ve Türkmenlerle karşı değil. PKK/YPG bölgede yaşayan Kürtleri de hedef alıyor. Terör örgütünün baskısından kaçıp Türkiye'ye sığınan Kürtler, Barış Pınarı Harekatına destek veriyor.

Terör örgütü PKK/YPG, yıllardır bölge halkına baskı ve şiddet uyguluyor. Binlerce kişiyi yerinden yurdundan edip sivilleri katlediyor.

Zulme uğrayanlardan biri de Suriye Bağımsız Kürt Derneği Başkanı Abdülaziz Temo. 2011 yılında kardeşi Mişel Temo'nun PKK/YPG tarafından katledilmesinin ardından Türkiye'ye yerleşti.

PKK insanları öldürmeye başladı. Bunların başında da benim ağabeyim Mişel Temo vardı.

PKK'nın insanları öldürmeye başladığını ve bunlardan birinin de ağabeyi olduğunu söyleyen Temo, "Önemli bir siyaset lideriydi. bir çok kasaba ve köyde ağabeyim gibi onlarca genci, siyasetçiyi katlettiler, göçe zorladılar." dedi.

Temo, terör örgütünün kirli iç yüzünü, TRT Haber'e anlattı.

Terör örgütü PKK'yı Kürt olarak görmediklerini vurgulayan Temo, "Onlar Kürt değiller bunlar Kandil'den gelen kan tüccarlarıdır. Kim parasını veriyorsa onları kullanıyorlar. Menfaatleri doğrultusunda kim gelirse katlediyorlar. Bunlar Kürtleri yok etmek için çalışıyorlar." ifadeleriyle örgütün kirli yüzünü anlattı.

Temo ayrıca, operasyonu desteklediklerini, teröristlerin temizleneceğini ve bölgede huzur, güven ve barış ortamının sağlanacağını dile getirdi.

Fırat'ın doğusuna yapılan operasyon, yurdundan olan Suriyeli Kürtlere de umut ışığı oldu.

PKK/YPG zulmünden kaçan Suriyeli Avukat Radıf Mustafa da operasyonun bölgeye barış getireceği görüşünde.

Mustafa, "Operasyon bütün Suriye halkının yararına olacaktır. Çünkü barış bölgesi kurulacaktır burada. O yüzden biz operasyonu destekliyoruz. Türkiye'ye karşı direnemezler." diye konuştu.

Türkiye'ye sığınan Kürtlerin isteği, harekatın başarıyla sonuçlanması ve ülkelerine geri dönebilmek.

Kaynak: TRT Haber

