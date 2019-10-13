Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Tel Abyad ilçe merkezinin tamamı YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

Tel Abyad'ın kontrolü sağlayan Suriye Milli Ordusu askerlerinin bölgedeki faaliyetleri sınırın sıfır noktasındaki Akçakale ilçesinden görüntülendi.

Minarelerden kente yayılan tekbir sesleri Akçakale'den duyuldu

Suriye Milli Ordusu askerleri bölgede sevinç gösterilerinde bulundu.

Öte yandan, minarelerden kente yayılan tekbir sesleri Akçakale ilçesinden de duyuldu.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 490 oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 490 olduğunu açıkladı.

Toplam 56 köy terörden arındırıldı

Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerinde 42 köy YPG/PKK'lı teröristlerden arındırıldı.

Sabah saatlerinde de Tel Abdyad'ın Suluk beldesi terörden kurtarılmıştı.

Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn ve Tel Abyad ilçesinde, 9 Ekim'de başlayan harekatta şu ana kadar toplam 1 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy YPG/PKK'dan kurtarıldı.

Kurtarılan yerlerdeki arama tarama faaliyeti sürüyor.

Kaynak: TRT Haber