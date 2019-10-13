Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetelerin genel yayın yönetmenleri ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Az önce Şansölye Merkel ile de biraz uzun süren bir konuşmamız oldu."

"Önceliğimiz bu meseleyi bölgede bulunan müttefiklerimizle birlikte gerçekleştirmek, onlarla birlikte bunu çözmekten yana oldu."

"30-35 kilometre derinliğe kadar ineceğiz"

"Barış Pınarı Harekatı'nda 30-35 kilometre derinliğe kadar ineceğiz. Önemli olan en az kayıpla, en az acıyla bu süreci tamamlamak. Şu anda Rasulayn şehir merkezi ve 4 köy kontrol altına alınmıştır."

"Terör örgütü ABD'nin verdiği silahlara rağmen direniş gösteremiyor"

"Terör örgütü ABD tarafından 30 bin kamyonluk silah, mühimmat ve araç gereçle donatılmasına rağmen ciddi bir direniş ortaya koyamıyor. "

"Tel Abyad 2 taraftan kuşatıldı"

"Suriye Milli Ordusu Münbiç tarafında da operasyon sürdürmektedir. Tel Abyad merkezi 2 taraftan da kuşatıldı."

"Terör örgütü yerleşim yerlerimize 652 havan ve roket saldırısı yaptı"

"Şu ana kadar Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Gaziantep illerimizdeki yerleşim yerlerine yönelik 652 havan ve roket saldırısı olmuştur. Sınır şehirlerimize yapılan saldırılarda önemli bir bölümü çocuk olmak üzere 18 vatandaşımız şehit oldu, 147 vatandaşımız da yaralandı."

"Teröristler sivillerin arasından saldırı düzenliyor"

"Teröristler Türkiye'nin henüz operasyon başlatmadığı yerleri seçiyorlar. Teröristler saldırıları sivillerin bulunduğu yerlerden yapıyor."

"2 askerimiz şehit oldu"

"Harekat alanında 2 askerimiz ile 16 Suriye Milli Ordusu mensubu şehit oldu."

"490 terörist etkisiz hale getirildi"

"Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 490 oldu. Bunun 440'ı öldürülmüş olanlar, bunların 26'sı yaralı ve 254 tane teslim alınan var."

"Suriye'de bulunan DEAŞ'lılarla ilgili her türlü sorumluluğu kabul ettiğimizi söylemiştik, hala söylüyoruz."

"Büyük bir hassasiyet gösteriyoruz"

"Tek bir masumun burnunun kanamaması için büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Türkiye'nin asker gücü, şayet insani duyarlılığımız olmasa terör örgütünü tüm operasyon sahasında birkaç gün içinde yerle yeksan etmeye yeterlidir. Ama biz adeta bir kuyumcu hassasiyetiyle çalışıyor, tek bir masumun burnunun bile kanamaması için gayret gösteriyoruz."

"Kürtlerle değil teröristlere operasyon yapıyoruz"

"Biz Kürtlere değil PYD/PKK/YPG'ye operasyon yapıyoruz. Bu operasyonda en büyük desteği Suriye Kürtlerinden alıyoruz. "

"Terör devletinin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz"

"Biz Suriye'nin kuzeyinde bir terör devletinin kurulmasına müsaade etmiyoruz, müsaade etmeyeceğiz. "

"Türkiye'yi tehditlerle yolundan döndüreceğini sananlar yanılıyor"

"Türkiye'nin meşru operasyonunu işgal olarak tanımlayacak kadar şuurunu kaybetmiş, kaybeden, kaybedecek olan ülkeler çıktı. Ülkemizi ekonomik yaptırımlar ve silah ambargoları gibi tehdit edenlere rastlıyoruz. Türkiye'yi tehditlerle yolundan döndüreceğini sananlar yanılıyor. "

"Siz terör örgütünü NATO'ya aldınız da benim mi haberim yok?"

"Merkel'e de söyledim "Bunu neyle izah edeceksiniz. Biz sizinle NATO'da müttefik değil miyiz? Siz terör örgütünü NATO'ya aldınız da benim mi haberim yok?" dedim."

"Bu mesele Türkiye için bir beka meselesidir. Suriye'de niye varız? Rejim teröriste karşı ayakta duramıyor."

"Harekatı yapmak durumunda kaldık"

"Tacizlerden ve teröristlerin saldırılarından artık gına geldi ve bu harekatı yapmak durumunda kaldık. Türkiye 35 yıldır terörden gördüğü zararı milli gelire eklemiş olsaydı Türkiye bugün 2-3 kat daha iyi yerde olurdu. Terör örgütünün topraklarımıza yaptığı saldırılar terör örgütünün gerçek yüzünü tekrardan ortaya koymuştur. "

"Uluslararası kamu temsilcileriyle Ankara'da bir toplantı yapacağım"

"Türkiye'deki uluslararası kamu temsilcileriyle hafta içinde Ankara'da bir toplantı yapacağım."

"Hisar A'nın seri üretimine başlıyoruz, Sıra Patriot ve S-400 benzeri Siper'de"

"Hisar A'nın seri üretimine başlıyoruz. Alçak irtifa hava savunma sistemini TSK önümüzdeki yıldan itibaren kullanmaya başlayacak. Sıra Patriot ve S-400 benzeri sisteme geldi. Onları Patriot'u varsa bizim de Siper'imiz olacak. "

"Ne zamandan beri bir devletin terör örgütüyle masaya oturduğunu gördünüz?"

"Bizimle terör örgütü arasında arabuluculuğa talip olanlar var, bunlar nasıl başbakandır, nasıl devlet başkanıdır, anlamak mümkün değildir. Siz ne zamandan beri bir devletin terör örgütü ile masaya oturduğunu gördünüz. Bizim kalkıp da teröristlerle masaya oturmak gibi Allah göstermesin kendimizi inkar edecek halimiz söz konusu değildir."

"Biz ırkçı değiliz"

"Bizim teröriste bakışımızla insana bakışımız farklıdır. Kaldı ki biz ırkçı değiliz."

Kaynak: TRT Haber, AA