Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tel Abyad bölgesinde 17 köy, Resulayn bölgesinde kent merkezi ve 4 köy olmak üzere toplam 22 yerleşim merkezi terör örgütü unsurlarından temizlendi.

Harekât kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480’e ulaştı.

Harekatın başından bu yana terör örgütü hedeflerine 2 bin 489 top ve tank atışı yapıldı.

Kaynak: TRT Haber