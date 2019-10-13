22 yerleşim merkezi terörden temizlendi13 Ekim 2019 Pazar 12:37 - Son Güncelleme 13 Ekim 2019 Pazar 13:12
Barış Pınarı Harekatı'nda, Tel Abyad bölgesinde 17 köy, Resulayn bölgesinde kent merkezi ve 4 köy olmak üzere toplam 22 yerleşim merkezi terör örgütü unsurlarından temizlendi.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tel Abyad bölgesinde 17 köy, Resulayn bölgesinde kent merkezi ve 4 köy olmak üzere toplam 22 yerleşim merkezi terör örgütü unsurlarından temizlendi.
Harekât kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480’e ulaştı.
Harekatın başından bu yana terör örgütü hedeflerine 2 bin 489 top ve tank atışı yapıldı.
Kaynak: TRT Haber