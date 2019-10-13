Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen harekat kapsamında Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn ile Tel Abyad'daki terör mevzileri ateş altına alındı.

Tel Abyad ile Rasulayn kırsalındaki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken bölgeden dumanlar yükseliyor.

Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad merkezine girdi. Tel Abyad'ın batı girişinde çatışmalar yaşanıyor. Bazı noktalarda ise kontrol sağlandı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Abyad'daki sözde karargahı da obüs atışları ile imha edildi.

Kaynak: TRT Haber