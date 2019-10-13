Suriye Milli Ordusu Tel Abyad merkezine girdi13 Ekim 2019 Pazar 12:16 - Son Güncelleme 13 Ekim 2019 Pazar 12:46
Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Tel Abyad merkezine girdi. Batı girişinde çatışmalar yaşanıyor. Bazı noktalarda kontrol sağlandı. Terör örgütünün Tel Abyad'daki sözde karargahı da imha edildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen harekat kapsamında Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn ile Tel Abyad'daki terör mevzileri ateş altına alındı.
Tel Abyad ile Rasulayn kırsalındaki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken bölgeden dumanlar yükseliyor.
Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad merkezine girdi. Tel Abyad'ın batı girişinde çatışmalar yaşanıyor. Bazı noktalarda ise kontrol sağlandı.
Terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Abyad'daki sözde karargahı da obüs atışları ile imha edildi.
Kaynak: TRT Haber