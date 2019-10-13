Irak Türkmen Cephesi Bağdat İl Başkanı Niyazi Mimaroğlu, "Türkiye kendi güvenliğini korumakta haklıdır." dedi.

"Suriye'deki terör örgütlerinin varlığından tüm bölge ülkeleri endişeli"

Suriye'deki terör örgütlerinin varlığından tüm bölge ülkelerinin endişeli olduğuna dikkat çeken Mimaroğlu, özellikle Türkiye'nin güney sınırında birden fazla terör örgütünün varlık göstermesinin tehlikeli olduğunu vurguladı.

Suriye'nin kuzeyindeki PKK, PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin mevcudiyetinin artık Türkiye için ciddi bir tehdit olmaya başladığını dile getiren Mimaroğlu, Türkiye'nin vatandaşlarını ve milli güvenliğini bu örgütlerden koruma hakkı olduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA