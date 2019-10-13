Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bölgedeki provokatif eylemlerine bir yenisini daha ekledi. Rum Yönetimi, Fransa ile ortak deniz tatbikatı düzenliyor.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, sosyal medya hesabından tatbikata ilişkin mesaj yayınladı. Parly, tatbikatın amacının “Rum Yönetimi'nin kendi sularında sorumluluğunu yerine getirebilmesini sağlamak” olarak açıkladı.

Geçen hafta, İtalyan enerji şirketi ENI bölgeye savaş gemisi girmesi durumunda bölgedeki sondaj faaliyetlerinden çekilme açıklaması yapmıştı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, temmuzda ENI ve Fransız Total şirketi konsorsiyumuna 7'nci parselde sondaj faaliyetleri için sözde ruhsat vermişti.

Kaynak: TRT Haber