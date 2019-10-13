Rumlar Doğu Akdeniz’de kışkırtıcı politikasını sürdürüyor13 Ekim 2019 Pazar 14:42 - Son Güncelleme 13 Ekim 2019 Pazar 15:55
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Doğu Akdeniz'de kışkırtıcı adımlar atmaya devam ediyor. Rumlar bu kez bölgede Fransa ile ortak tatbikat yapıyor.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bölgedeki provokatif eylemlerine bir yenisini daha ekledi. Rum Yönetimi, Fransa ile ortak deniz tatbikatı düzenliyor.
Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, sosyal medya hesabından tatbikata ilişkin mesaj yayınladı. Parly, tatbikatın amacının “Rum Yönetimi'nin kendi sularında sorumluluğunu yerine getirebilmesini sağlamak” olarak açıkladı.
Geçen hafta, İtalyan enerji şirketi ENI bölgeye savaş gemisi girmesi durumunda bölgedeki sondaj faaliyetlerinden çekilme açıklaması yapmıştı.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, temmuzda ENI ve Fransız Total şirketi konsorsiyumuna 7'nci parselde sondaj faaliyetleri için sözde ruhsat vermişti.
Kaynak: TRT Haber