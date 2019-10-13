Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile birlikte Suriye’nin kuzeydoğusundaki Rasulayn ilçesini terör örgütü YPG/PKK’dan temizleyen Suriye Milli Ordusu (SMO), sivilleri çatışmalardan etkilenmemeleri için bölgeden uzaklaştırıyor.

Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında kurtarılan bölgelerde halk tarafından sevinçle karşılanırken, sivillerin zarar görmemesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Sosyal medya sitesi Twitter’da paylaşılan görüntülerde, Suriye Milli Ordusu mensuplarının sivil halkı çatışma bölgesinden çıkardığı görülüyor.

Videoda konuşan SMO mensubu, “2’nci Tugay, Rasulayn çevresinde şu an sivilleri, güvenliklerini sağlamak için çatışma bölgelerinden uzaklaştırıyor” ifadelerini kullanıyor.

Terör örgütü sivilleri hedef almaya devam ediyor

Öte yandan terör örgütü YPG/PKK, sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamasına göre, terör örgütü Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Gaziantep illerindeki sivil yerleşim yerlerine 652 havan ve roket saldırısı yaptı.

Bu saldırılarda, önemli bir bölümü çocuk olmak üzere 18 kişi şehit oldu, 147 kişi de yaralandı.

Örgüt ayrıca bugün, terör örgütü YPG/PKK'nın Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesinde, içinde kadın ve çocukların bulunduğu sivillere ait araca saldırı düzenledi. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: TRT Haber