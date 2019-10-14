Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda yer alan ve sınırları için tehdit oluşturan terör hedeflerini yok etmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor.

Harekat kapsamında, terör hedefleri tespit edilip teker teker vuruluyor.

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü üyelerinin cephanelikten mühimmat ikmali yaparken imha edildiği ana ait görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA'larımızca tespit edilerek Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi."