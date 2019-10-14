Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Türk Konseyi 7. Zirvesi pek çok açıdan tarihe kayıt düşecektir. Türk dünyası içindeki dayanışmanın daha da pekişmesi bizler için bir iftihar vesilesidir.

"Münbiç konusunda verdiğimiz kararı uygulama aşamasındayız"

("PKK/YPG ile Rejim anlaştı" iddiası) Büyükelçilik vasıtası ile şu an itibarıyla Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağı görülüyor. Münbiç konusunda biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız.

"ABD askerlerinin çekilmesi olumlu bir yaklaşım"

Suriye'nin kuzeyinden ABD askerlerinin çekilmesi yaklaşımı olumlu bir yaklaşım.

Yabancı basının dezenformasyonları

İnanıyorum ki bu manipülasyonları nasıl değerlendiriyorsanız ben de aynı şekilde değerlendiriyorum. Bizim topraklarımıza atılan roketlere bunların kör olması anlaşılır değil bunlar ilk de değil. Bunların taktiği budur. Gerçekleri karartmak mümkün değil. Bunlar sahtekarlıklarını yapacaklar biz ise doğruyu anlatmaya gayret edeceğiz. İstedikleri kadar hedef saptırsınlar, halkımız gerçekleri görüyor.

#SONDAKİKA

[Harekatla ilgili kara propaganda] Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstedikleri kadar hedef saptırsınlar halkımız gerçekleri görüyor.https://t.co/LPY4d07URd pic.twitter.com/Ag8mi2YmH8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 14, 2019

"NATO müttefikinin yanında mı yoksa teröristlerin yanında mı olacaksınız?"

Merkel'le Boris Johnson ile görüştüm. Gerçekleri bilmediklerini gördüm. Dezenformasyonlara inandıklarını gördüm. Biz NATO müttefiki olan bir ülkeyiz. NATO'nun 5. maddesi var. Bunların bizim yanımızda yer alması lazım. Siz bir NATO üyesi müttefikinin yanında mı olacaksınız yoksa teröristlerin yanında mı olacaksınız. Yaptıkları şeylerin gayesi nedir anlamak mümkün değil. NATO üyesi ülkeler içerisinde halkı müslüman olan Türkiye acaba nedeni bu mu? NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in duruşu çok çok farklı ama üye ülkelerin bir kısmının duruşu farklı. Belli şeyleri anlattıktan sonra Boris Johnson nasıl yardımcı olabilirim noktasına geldi.

"ABD ve Rusya ile olan görüşmeleri sürdürüyoruz"

Terör örgütü ile savaş olmaz mücadele olur. Bu hassasiyetimizi de ortaya koyuyoruz. Şu anda Ayn El Arab ve Münbiç olayı bir taraftan devam ediyor. ABD ve Rusya ile olan görüşmeleri sürdürüyoruz. Bu süreci aynı kararlılıkla devam ettiriyoruz.

"550 terörist etkisiz hale getirildi"

- Şu anda etkisiz hale getirilenlerin sayısı 550'ye ulaştı. Bunların içerisinde de 500 ölü var, 26 yaralı 24 teslim olan var. Mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor, devam edecek.

Kaynak: TRT Haber