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MHP Genel Başkanı Bahçeli mesaiye başladı14 Ekim 2019 Pazartesi 10:42 - Son Güncelleme 14 Ekim 2019 Pazartesi 10:59
Tedavisi tamamlanan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mesaiye başladı. Partililer genel merkezde Bahçeli'yi sloganlarla karşıladı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, geçirdiği üst solunum yolu rahatsızlığının arından tedavisi tamamlandı.
Bahçeli MHP Genel Merkezine geldi. Çok sayıda partili genel merkezde Bahçeli'yi sloganlarla karşıladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli MHP Genel Merkezi'nde. https://t.co/s5DCbAKFWV— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 14, 2019
Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP liderini Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verecek.
Kaynak: TRT Haber