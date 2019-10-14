Terör örgütleri, Suriye'de yıllardır süren iç savaşı fırsat bilip Fırat'ın doğusundaki bölgeyi işgal etti, halkı göçe ya da zorla örgüte katılması için zorladı.

Çabalar sonuçsuz kaldı, Türkiye düğmeye bastı

Türkiye için büyük tehdit oluşturan bu gruplar, tüm çağrılara rağmen silahı bırakmadı ve bölgeyi terk etmedi. Bölgenin güvenli hale getirilmesi için ABD ile yapılan görüşmeler de sonuçsuz kaldı.

Bunun üzerine Türkiye, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, güvenli bölge oluşturup Suriyeli sığınmacıları oraya yerleştirmek için 9 Ekim günü saat 16.00'da düğmeye bastı.

550 terörist etkisiz hale getirildi

Başarıyla devam eden ve 6. gününe giren Barış Pınarı Harekatı'nda bugüne kadar 550 terörist etkisiz hale getirildi.

Münbiç ve Kamışlı'yı birbirine bağlayan, terör örgütleri için stratejik öneme sahip M4 kara yolu kontrol altına alındı.

Toplam 58 yerleşim yeri terörden temizlendi

1 belde, 1 ilçe ve 56 köy olmak üzere toplam 58 yerleşim yeri terörden arındırıldı.

Ceylanpınar'ın tam karşısında yer alan Rasulayn ile Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad, Türk Silahlı Kuuvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO) ortak operasyonuyla terör örgütü PKK/YPG'nin elinden kurtarıldı.

Hedef terör hassasiyet sivil

Harekatta, terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor. Vurulma sonrası yükselen dumanlar Türkiye sınırından da görülüyor.

'Hedef terör hassasiyet siviller' anlayışıyla devam eden harekatta, TSK ve SMO sivilleri korumak için elinden geleni yapıyor, sınıra yaklaşmamaları konusunda uyarılar yapılıyor, sınırdaki ilçelerde yer alan okullarda eğitime ara veriliyor.

Terör örgütü PKK/YPG ise her fırsatta sivilleri hedef alıyor. Terör örgütü yanlıları ise Türkiye yapıyormuş gibi göstererek harekatı karalıyor.

ABD'nin yardımı kanıtlandı

Öte yandan, TSK ve SMO'nun terörden kurtardığı bölgelerde ABD'nin terör örgütlerine yardımı da bir kez daha gözler önüne seriliyor. ABD'ye ait 2 adet zırhlı araç ve bir depoda uçaksavar aracı bulundu.

24 terörist teslim oldu

Barış Pınarı Harekatı ile daha da darbe alan terör örgütü mensupları ise çareyi ya kaçmakta ya da güvenlik güçlerine teslim olmakta buluyor.

Dün, 24 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

ABD ise Ayn El Arab'ın güneyindeki gözlem noktasını dün saat 15.00'ten itibaren çektiğini duyurdu.

Kaynak: TRT Haber