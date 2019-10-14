Gündem
Barış Pınarı Harekatı'nda 550 terörist etkisiz hale getirildi14 Ekim 2019 Pazartesi 07:54 - Son Güncelleme 14 Ekim 2019 Pazartesi 08:29
Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarını hedef aldığı Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 550 oldu.
[Fotoğraf: AA ]
Türkiye'nin 9 Ekim günü saat 16.00'da, sınırlarına yönelik Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarını yok etme amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor.
Teröristlerin bulunduğu alanlar tespit edilip, teker teker vuruluyor. Harekatın 6. gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 550'ye yükseldi.
2 ilçe 1 belde ve 56 köy olmak üzere toplam 58 yerleşim yeri terörden arındırıldı.
Ağır darbe alan terör örgütü üyeleri ise çareyi Mehmetçiğe teslim olmakta buluyor.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: son dakika barış pınarı harekatı