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Bakan Akar siyasi partileri ziyaret edecek13 Ekim 2019 Pazar 19:54 - Son Güncelleme 13 Ekim 2019 Pazar 20:07
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın siyasi partileri ziyaret edecek, Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi verecek.
[Fotoğraf: AA ]
Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda yer alan ve sınırlarına yönelik tehdit oluşturan terör gruplarını hedef aldığı Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın siyasi partilere ziyarette bulunacak.
Akar, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 12.30'da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 16.00'da bir araya gelecek.
Akar, partilere başarıyla devam eden harekat ile ilgili bilgi verecek.
Kaynak: TRT Haber