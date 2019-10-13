Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda yer alan ve sınırlarına yönelik tehdit oluşturan terör gruplarını hedef aldığı Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın siyasi partilere ziyarette bulunacak.

Akar, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 12.30'da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 16.00'da bir araya gelecek.

Akar, partilere başarıyla devam eden harekat ile ilgili bilgi verecek.

Kaynak: TRT Haber