Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı başlatılan ve SMO askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Tel Abyad'ın ilçe merkezinde de kontrolün sağlanmasının ardından Tel Abyad'daki minarelerden tekbir sesleri yükseldi.

Kente yayılan tekbir sesleri Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden de duyuldu.

Akçakale'de vatandaşlar, Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ilçe merkezinin PKK/YPG'li teröristlerden kurtarılması nedeniyle sevinç gösterisinde bulundu.

Kaynak: TRT Haber, AA, İHA