Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerini yok etmeye yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor.

Harekat ile büyük darbe alan terör örgütü PKK/YPG, direnmeye devam ediyor. Örgüt yanlıları ise yurt dışında, özellikle Avrupa ülkelerinde gösteri ve eylemlerle harekatı karalamanın derdinde.

"İlgili ülkelerden alınan tedbirlerin artırılmasını ve bu konuda azami hassasiyetin gösterilmesini bekliyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa ülkelerinden terör örgütünün şiddet içeren eylemlere karşı alınan tedbirleri artırmalarını istedi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı Harekatı'mızın başlamasıyla birlikte PKK unsurlarının, özellikle Avrupa ülkelerinde şiddet içeren gösteri ve eylemlerinde artış gözlemliyoruz.

PKK'nın eylemlerine karşılık, yurt dışındaki diplomatik temsilciliklerimizin, vatandaşlarımızın, personelimizin ve Türk çıkarlarının can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla ilgili ülkelerden alınan tedbirlerin artırılmasını ve bu konuda azami hassasiyetin gösterilmesini bekliyoruz."

Kaynak: TRT Haber