Tel Abyad'daki gümrük kapısına Suriye Milli Ordusu bayrağı çekildi13 Ekim 2019 Pazar 16:49 - Son Güncelleme 13 Ekim 2019 Pazar 17:21
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ilçe merkezinin tamamının PKK/YPG'li teröristlerden temizlenmesinin ardından, Suriye Milli Ordusu askerleri tarafından ilçenin Türkiye sınırındaki gümrük kapısına bayrak çekildi.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
Tel Abyad'ın ilçe merkezinde de kontrolün sağlanmasının ardından SMO askerleri, ilçenin Türkiye sınırındaki gümrük kapısına SMO bayraklarını göndere çekti. Bölgede yaşanan sevinç kameralara yansıdı.
Sınırın Türkiye tarafından ise bazı vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarını sallayıp, SMO askerlerinin sevincine karşılık verdi.
Kaynak: AA