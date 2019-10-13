Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor.

TSK'nın başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında SMO askerleri, YPG/PKK'lı teröristlerle girilen şiddetli çatışmaların ardından ilçe merkezinin tamamında kontrolü eline aldı.

SMO askerleri, ilçe merkezinde arama tarama faaliyetlerine başladı.

Terörden temizlenen Tel Abyad'da halk Suriye Milli Ordusu askerlerini sevinçle karşıladı.

Suriye Milli Ordusu askerlerinden biri ailesiyle yıllar sonra buluştu, sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: TRT Haber