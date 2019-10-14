7'incisi düzenlenecek Türk Keneşi Devlet Başkanları Zirvesi bugün başlıyor.

Zirveye Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan devlet başkanları ile Türkmenistan ve Macaristan'dan üst düzey temsilciler katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirve kapsamında Bakü'de bir dizi ikili görüşmeler yapacak.

Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşmesinde, Türkiye ve Azerbaycan arasında son dönemde hayata geçen projeler ele alınacak.

Mevcut stratejik projelerde kapasite artırımı ve güvenlik tedbirleri konuları masaya yatırılacak.

FETÖ'den alınan okulların Maarif Vakfına devri, tercihli ticaret anlaşması ve askeri işbirliği görüşülecek.

Karabağ ve Ermenistan'ın gerilimi artıran politikaları da yine gündemin önemli başlıkları arasında olacak.

Azerbaycan'a destek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilgi büyük

Azerbaycan'ın işgal altında bulunan toprakları için verilen diplomatik çabalara en büyük destek, Türkiye'den geliyor.

Ulusal ve uluslararası her platformda Karabağ konusunu gündeme taşıyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Azerbaycan'da büyük sevgi ve saygı duyuluyor.

Cumhurbaşkanı zirve kapsamında ayrıca, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan liderleri ile ekonomiden sağlığa, ticaretten askeri iş birliklerine kadar bir dizi görüşme gerçekleştirecek.

Kaynak: TRT Haber