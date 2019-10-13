ABD ile aramızda konu olan Ayn El Arab’ın güneyindeki ABD’ye ait gözetleme noktası boşaltıldı. Aynı gözetleme noktası geçen gün ABD ile aramızda konu olmuştu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gözetleme noktası bugün saat 15:00’ten itibaren boşaltıldı.

Kaynak: TRT Haber