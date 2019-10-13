Dünya
Ayn El Arab’ın güneyindeki ABD'ye ait gözetleme noktası boşaltıldı13 Ekim 2019 Pazar 22:59 - Son Güncelleme 13 Ekim 2019 Pazar 23:28
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ayn El Arab’ın güneyindeki ABD'ye ait gözetleme noktası bugün saat 15.00’ten itibaren boşaltıldı.
[Fotoğraf: Reuters ]
ABD ile aramızda konu olan Ayn El Arab’ın güneyindeki ABD’ye ait gözetleme noktası boşaltıldı. Aynı gözetleme noktası geçen gün ABD ile aramızda konu olmuştu.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gözetleme noktası bugün saat 15:00’ten itibaren boşaltıldı.
Kaynak: TRT Haber
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