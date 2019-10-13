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Reuters: ABD Suriye'nin kuzeyindeki askerleri birkaç gün içinde çekebilir13 Ekim 2019 Pazar 21:44 - Son Güncelleme 13 Ekim 2019 Pazar 22:21
Reuters haber ajansına konuşan Amerikalı yetkililer, Amerikan askerlerinin büyük çoğunluğunun birkaç gün içinde çekilebileceğini açıkladı.
Amerikalı yetkililer, ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesine ilişkin Reuters haber ajansına konuştu.
"ABD Suriye'nin kuzeyindeki güçlerinin büyük çoğunluğunu birkaç gün içinde çekebilir" açıklaması yaptı.
Trump talimat verdi
Başkan Donald Trump'ın talimat vermesinin ardından, Amerikan Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'nin kuzeyinden yaklaşık bin askerin çekileceğini duyurdu.
Esper, "Türklerin saldırılarını planladıklarından daha güneye ve batıya genişletme niyetinde olabileceklerini öğrendik" dedi.
Çekilecek askerlerin Suriye'den tamamen ayrılmayacağını da vurguladı.
Kaynak: Reuters
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