Yemen ordusunun Azal cephesindeki güçlerine ait basın merkezinin Facebook hesabından yaptığı açıklamada, hükümet güçleriyle Husiler arasında Sada'nın Bakım ilçesinde yaşanan çatışmada 50'den fazla Husi'nin öldüğü, 100'den fazlasının yaralandığı belirtildi.

Çatışmalar sırasında hükümet güçlerinin, Husilere ait silah ve telsiz cihazlar ele geçirdiği, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait uçakların gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda da bazı askeri araçların yandığı ifade edildi.

Husilerden henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA