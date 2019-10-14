Suriye'nin Rasulayn ilçesinin doğusunda yer alan PKK/YPG işgalindeki Allog Şarci köyü TRT Haber kamerası tarafından görüntülendi.

Köyde tam anlamıyla bir sessizlik hakim. Teröristlerin yaşadığı korku hemen fark ediliyor. Köyde etrafı çevreleyen metrelerce uzunluğundaki beton mevziler ve teröristlerin haberleşmesini sağlayan bir telsiz istasyonu bulunuyor. Ağaçların arasına gizlenmiş bir gözetleme kulesi de yine görüntülere yansıyor.

Alınan tüm bu önlemler, terör örgütünün içinde bulunduğu panik halini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Rasulayn'da teröristlere ait tünel bulundu

Yine terörden arındırılan Rasulayn'da, Suriye Milli Ordusu mensupları tarafından bulunan PKK/YPG'li teröristlere ait bir tünel de görüntülendi.

PKK/YPG'li teröristlere ait tünel, Suriye Milli Ordusu mensupları tarafından yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında bulundu.

Tünel, Rasulayn ilçe merkezinden başlayıp ilçenin doğusundaki Allog Şarci köyüne kadar uzanıyor. 9 kilometre uzunluğa sahip tünelin beton duvarlarla güçlendirildiği de görülüyor.

Tünelin ortaya çıkarılması ile teröristlerin Rasulayn'la bağlantısı da kesilmiş oldu.

Kaynak: TRT Haber