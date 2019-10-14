Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de.

Çavuşoğlu burada açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili konuştu.

Harekatta sadece teröristlerin hedef alındığını belirten Çavuşoğlu, "Bu bölgedeki tüm terör örgütlerine karşı her türlü adımı atacağız." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Barış Pınarı Harekatı'nda sadece teröristler hedef alınıyor. pic.twitter.com/HLcVT0Oxg2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 14, 2019

Kaynak: TRT Haber