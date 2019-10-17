Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O’Brien ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O’Brien ve beraberindeki heyeti kabul etti. Toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.https://t.co/KKXkXHscpJ#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/OERYhDAuO1 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 16, 2019

Toplantıda başta güvenli bölge olmak üzere Suriye’deki son durum, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: TRT Haber