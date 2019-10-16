Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Güler'in, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carter ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nick CARTER ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye’deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alınmıştır. pic.twitter.com/irjIZdkksp