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Genelkurmay Başkanı Güler, İngiliz mevkidaşı Carter ile görüştü16 Ekim 2019 Çarşamba 18:55 - Son Güncelleme 16 Ekim 2019 Çarşamba 19:09
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, İngiliz mevkidaşı Carter ile telefon görüşmesinde Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alındı.
[Fotoğraf: AA (arşiv) ]
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Güler'in, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carter ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nick CARTER ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye’deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alınmıştır. pic.twitter.com/irjIZdkksp— TSK (@TSKGnkur) October 16, 2019
Görüşmede, Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.
Kaynak: AA
Etiketler: genelkurmay başkanı güler Carter