Sözcü Kalın, ABD heyetini kabul etti16 Ekim 2019 Çarşamba 18:41 - Son Güncelleme 16 Ekim 2019 Çarşamba 19:09
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien başkanlığındaki heyeti kabul etti.
Ankara-Washington hattında görüşme trafiği hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda ilk görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'brien ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile bir araya geldi.
Bir buçuk saat süren görüşmede bölgedeki son durum ele alındı.
O'Brein, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de yarın görüşecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da ABD Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo'yu yarın Külliye'de kabul edecek.
Görüşmede Türkiye'nin, Suriye konusundaki kırmızı çizgileri bir kez daha yineleyecek.
Kaynak: TRT Haber