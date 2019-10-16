Ankara-Washington hattında görüşme trafiği hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda ilk görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'brien ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile bir araya geldi.

Bir buçuk saat süren görüşmede bölgedeki son durum ele alındı.

O'Brein, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de yarın görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da ABD Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo'yu yarın Külliye'de kabul edecek.

Görüşmede Türkiye'nin, Suriye konusundaki kırmızı çizgileri bir kez daha yineleyecek.

Kaynak: TRT Haber