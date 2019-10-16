TRT dev bir kadro ile Barış Pınarı Harekatı'nı takip ediyor. TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, operasyonla ilgili gelişmeleri sınırdan aktaran TRT ekibini ziyaret etti, çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Eren, babası terör örgütünün attığı havanla şehit olan TRT Kurdi muhabiri Gülay Demir ve ailesinin tüm üzüntülerine rağmen dik durduğunu söyledi.

İbrahim Eren, TRT'nin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı yayınlarla bu alandaki boşluğu doldurduğunu ifade etti.

"Uluslararası medya terör örgütünün saldırılarını görmezden geliyor"

Uluslararası medyanın terör örgütünün sivillere yönelik saldırıları görmezden gelmesini eleştiren Eren, "Terörist gruplar tarafından sınır bölgesinde 20 sivil öldürülüyor. Bunların hiçbiri uluslararası alanda medyada haber olmuyor. Bunun medyacılıkla gazetecilikle hiç alakası yok. Etik değerlerle alakası yok. Tamamen politik bir durum. Yani bu insanların kendi izleyicilerinin duygularına hitap edecek, işler üretmeye çalışıyorlar. Sahte haberler üretiyorlar." dedi.

Eren Amerikan ABC televizyonunun Barış Pınarı Harekatı ile ilgili dezenformasyonunu da eleştirdi.

"Dünya basını yıllarca PKK ile mücadeleyi ulus çatışması olarak gösterdi"

Dünya basınının yıllarca PKK ile mücadeleyi ulus çatışması olarak lanse ettiğini belirten Eren, "Bunu kısmi ölçüde başardılar. Biz yaklaşık 3 sene önce TRT Word’u kurduğumuz zaman İngilizce olarak Türkiye’den yayın yapan başka bir televizyon kanalı yoktu. TRT Word İngilizce yayınlarla çok kısa bir sürede gerçekleri dünyaya duyurmaya başladı ve dünyada ses getirir hale geldi." diye konuştu.

"Belgesellerle terör örgütü PKK'nın iç yüzünü anlattık"

Eren, TRT World'ün dünyada büyük bir bilinirliğe ulaştığını söyleyerek, TRT World'ün yayınladığı belgesellerle terör örgütü PKK'nın iç yüzünü anlattığını ifade etti.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren: TRT World'ün dünyada büyük bir bilinirliği ve etkisi var. Yayınladığımız belgesellerle terör örgütü PKK'nın iç yüzünü anlattık. pic.twitter.com/OKesF8Bmgx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 16, 2019

Kaynak: TRT Haber