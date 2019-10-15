Türküleri, hayalleri yarım kaldı. Terör örgütü canından çok sevdiği babasını ondan kopardı. TRT Kurdi muhabiri Gülay Demir o kara günü anlattı.

PKK/YPG'nin hain saldırısı sonucu şehit olan 8 sivilden biriydi Mehmet Şirin Demir. 50 yaşında teröre kurban gitti. Geride gözü yaşlı evlatlarını, eşini bıraktı.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, mesai arkadaşı TRT Kurdi çalışanı Gülay Demir’i yalnız bırakmadı. Eren, Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu ve TRT yöneticileriyle Nusaybin’deydi. Taziye ziyaretinde bulundu, ailenin acısını paylaştı.

Son vedada baba Demir'in tabutunun üzeri kızının düğünü için aldığı takım elbiseyle örtülmüştü. Babasının da, Gülay’ın da hayalleri yarım kaldı.

Gülay'ın babasının ardından söylediği "Benim babam türküler söylerdi. Türküler yarım bırakıldı" sözleri yürekleri dağladı.

"Babama kavuşacağım günü iple çekiyorum"

Gülay Demir:

"Bir kız çocucuğunun en acı kaybı neyse ben onu yaşadım. Babamla ilgili çok hayalim vardı. Ben bunun ayrılık olduğunu düşünmüyorum, veda da değil. Babama kavuşacağım günü iple çekiyorum."

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Demir’i teselli etti, "Her zaman yanındayız" mesajı verdi.

Kaynak: TRT Haber