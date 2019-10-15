PKK/YPG'nin zulmü bir kez daha gözler önüne serildi. Milli Savunma Bakanlığı, yakalanan teröristin itiraflarını Twitter adresi üzerinden paylaştı.

Bakanlığın paylaşımında "Terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin zorla savaştırdığı gençler, örgütün acımasız yüzünü ve pişmanlıklarını anlatmaya devam ediyor." denildi.

Yakalanan teröristin videolu mesajda söyledikleri örgütün kirli yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

İfadeleri paylaşılan terörist, örgüt mensupları tarafından zorla savaşmaya zorlandığını belirterek şöyle konuştu:

"Köyde oturuyordum PKK terör örgütü mensupları geldi, beni zorla götürüp Türkiye'ye karşı savaşmaya zorladılar. Türkiye, sınırdan girdiği anda kendimi onlara teslim ettim. Oradaki gençlerden de rica ediyorum ve umuyorum ki onlar da gelsinler Türk askerine teslim olsunlar. Türk askeri bize kötü muamele uygulamadı. Ben Türkiye devletinden de özür diliyorum. Türkiye devletine karşı pişmanım. Ordaki gençlerden de rica ediyorum, gelsinler Türk askerine teslim olsunlar."

Kaynak: TRT Haber