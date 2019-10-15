Terör örgütü PKK/YPG'de panik15 Ekim 2019 Salı 15:24 - Son Güncelleme 15 Ekim 2019 Salı 15:57
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin işgali altında bulunan, Karkamış ilçesinin karşısındaki Zor Mağar köyünde teröristlere ait mevziler görüntülendi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında bazı bölgeler terör örgütlerinden temizlenirken, halen terör örgütü mensuplarının işgalindeki alanlarda ise panik hakim.
Aynel Arab ve Cerablus arasında kalan, Gaziantep'in Karkamış ilçesi kırsalının karşısında bulunan Zor Mağar köyündeki teröristlerin faaliyetleri görüntülendi.
Daha önceki yıllarda tavuk çiftliği olarak kullanılan ve örgüt mensuplarınca sözde karargah binası haline getirilen binanın çevresinde kum torbalarıyla mevzilerin kurulduğu görüldü.
Öte yandan, teröristlerin köydeki bazı alanları brandalarla kapatarak görüntü alınmasını engellemeye çalıştığı öğrenildi.
Kaynak: AA