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ABD Münbiç'ten çekildi15 Ekim 2019 Salı 15:11 - Son Güncelleme 15 Ekim 2019 Salı 15:35
ABD öncülüğündeki koalisyon askerlerinin Münbiç'ten çekildiği açıklandı.
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Sözcüsü Albay Myles B. Caggins, koalisyon güçlerinin Suriye'nin Münbiç kentinden çekildiğini duyurdu.
Sözcü Caggins, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koalisyon güçleri Suriye'nin kuzeydoğusundan bilinçli çekilme faaliyeti yürütüyor. Münbiç'ten çıktık." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA