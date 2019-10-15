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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü15 Ekim 2019 Salı 15:23 - Son Güncelleme 15 Ekim 2019 Salı 15:38
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Pompeo telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Çavuşoğlu, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığı 9 Ekim'de de Pompeo ile telefonda görüşmüştü.
ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye'nin Münbiç kentinden çekildiği duyurulmuştu.
Kaynak: AA