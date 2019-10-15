CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor. https://t.co/OS7scQUlvQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 15, 2019

Kılıçdaroğlu, Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Harekata desteklerini yineleyen CHP lideri, "Ordumuz Suriye'de kendi güvenliğimiz topraklarımızın güvenliği için orada. Askerimizin huzur içinde dönmesini isteriz. Bu memleket hepimizin bayrak hepimizin. Görev yapan şehit düşen, hayatını bizim geleceğimiz için harcayan herkese şükran borçluyuz. " dedi.

Kılıçdaroğlu, Arap Birliği'ne de tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, "Suudi Arabistan Arap Birliği'ni topluyor. Teröre karşı verdiğimiz mücadelede Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, devletini kınıyor. Bunu biz kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber