Terör saldırısında hayatını kaybeden TRT Kurdi çalışanının babası toprağa verildi12 Ekim 2019 Cumartesi 09:49 - Son Güncelleme 12 Ekim 2019 Cumartesi 10:34
Terör örgütü YPG/PKK'nın, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan ve roketatarlı saldırıda şehit olan TRT Kurdi çalışanı Gülay Demir'in babası Mehmet Şirin Demir'in cenazesi toprağa verildi.
Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan ve roketatarlı saldırıda 8 kişi şehit olmuş, 35 kişi yaralanmıştı.
Kızının düğününde giyeceği takım elbise tabutun üstüne konuldu
TRT Kurdi muhabiri Gülay Demir'in babası Mehmet Şirin Demir de saldırıda şehit oldu.
Demir'in cenazesi Nusaybin Devlet Hastanesi morgundan alınarak Molla Ahmet Camii'ne getirildi.
Cenazede, Demir'in kızının düğününde giymek için aldığı takım elbisesi tabutun üzerine konuldu.
Kılınan cenaze namazının ardından Demir'in naaşı Hacılar Mezarlığı'nda gözyaşları ve Kürtçe ağıtlarla defnedildi.
Kaynak: AA