Türkiye

Terör saldırısında hayatını kaybeden TRT Kurdi çalışanının babası toprağa verildi

12 Ekim 2019 Cumartesi 09:49 - Son Güncelleme 12 Ekim 2019 Cumartesi 10:34

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan ve roketatarlı saldırıda şehit olan TRT Kurdi çalışanı Gülay Demir'in babası Mehmet Şirin Demir'in cenazesi toprağa verildi.