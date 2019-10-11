Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ederken hain terör örgütü YPG/PKK'da sivilleri hedef almaya başladı.

Teröristler Suriye'de işgali altında bulunan topraklardan sivil yerleşim bölgelerini hedef alıyor, taciz atışları yapıyor, havan mermileri atıyor.

Sivil şehitler arasında TRT Kürdi muhabirinin babası da var

Bugün de Mardin'in Nusaybin ilçesine sivillerin olduğu noktaya düzenlenen saldırıda 8 kişi şehit oldu, 35 kişi de yaralandı. 8 sivil şehidin arasında TRT Kürdi muhabiri Gülay Demir'in babası Mehmet Şirin Demir de bulunuyor.

Hendek olaylarında da tüm bölge halkı olarak terör örgütünden çok çektiklerini söyleyen Gülay Demir, babasının yarın toprağa verileceğini aktardı.

Nusaybin'e son 3 günde 60 havan topunun düştüğü bildirildi.

399 terörist etkisiz hale getirildi

9 Ekim'de başlatılan harekatta bugüne kadar 399 terörist etkisiz hale getirildi. Havadan ve karadan ateş altına alınan teröristlerin kontrolündeki Tel Abyad ile Resulayn kentlerinin kırsalındaki 14 köy terörden arındırıldı. Ele geçirilen köylerde teröristlerin sığınak ve tünel hazırlayarak, hem sızma girişimi hem de kaçış yolları planladığı, bazı köylerde ise PKK/YPG'li teröristlerin silah ve kamuflajlarını bırakarak, kaçtığı ortaya çıktı.

Kaynak: TRT Haber