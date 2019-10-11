İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7-10 Ekim arasında Hacıbaba, Mithatpaşa, Vatan, Beydilli, Akdere ve Fırat mahallelerinde 32 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde ve araçlarda yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlarda 9'u aranan olmak üzere 33 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 33 şüpheliden 18'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA