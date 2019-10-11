TRT Akademi Söyleşileri eğlenceli anlara sahne oldu11 Ekim 2019 Cuma 22:06 - Son Güncelleme 11 Ekim 2019 Cuma 22:07
"TRT Akademi Söyleşileri TRT Dizileri" programının durağı bu kez de Kırıkkale Üniversitesi oldu. TRT, öğrencileri Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncuları ile buluşturdu, eğlenceli anlar kameralara böyle yansıdı.
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, medya ve yayıncılık birikimini genç iletişimcilerle paylaşmayı sürdürüyor.
TRT Akademi Söyleşileri'nin durağı bu kez Kırıkkale oldu. TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren ve TRT yöneticileri ile reyting rekorları kıran Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncuları, Kırıkkale Üniversitesi öğrencileri ile buluştu. Söyleşide geleceğin iletişimcilerine medya ve yayıncılık tecrübeleri aktarıldı.
Söyleşide, Barış Pınarı Harekatı da gündeme geldi, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, dizi oyuncuları ile birlikte Türk ordusuna başarı dileğinde bulundu.
Söyleşi, gündemdeki konuların değerlendirilmesinin yanı sıra öğrencilerin ve dizi oyuncularının yaşadığı eğlenceli anlara da sahne oldu.
Kaynak: TRT Haber