Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, medya ve yayıncılık birikimini genç iletişimcilerle paylaşmayı sürdürüyor.

TRT Akademi Söyleşileri'nin durağı bu kez Kırıkkale oldu. TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren ve TRT yöneticileri ile reyting rekorları kıran Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncuları, Kırıkkale Üniversitesi öğrencileri ile buluştu. Söyleşide geleceğin iletişimcilerine medya ve yayıncılık tecrübeleri aktarıldı.

Söyleşide, Barış Pınarı Harekatı da gündeme geldi, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, dizi oyuncuları ile birlikte Türk ordusuna başarı dileğinde bulundu.

Söyleşi, gündemdeki konuların değerlendirilmesinin yanı sıra öğrencilerin ve dizi oyuncularının yaşadığı eğlenceli anlara da sahne oldu.

Kaynak: TRT Haber