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Nobel Edebiyat Ödülü sahiplerini buldu10 Ekim 2019 Perşembe 14:09 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 14:17
2018 Nobel Edebiyat Ödülü, Polonyalı yazar Olga Tokarczuk'a, 2019 ödülü ise Avustralyalı yazar Peter Handke'ye verildi.
[Fotoğraf: Nobel Ödülü Twitter]
Nobel Ödülleri'nin Twitter sayfasından yapılan açıklamada, Edebiyat Ödülleri'nin sahipleri duyuruldu.
2018 Nobel Edebiyat Ödülü Polonyalı yazar Olga Tokarczuk'a verilirken, 2019 ödülü Avustralyalı yazar Peter Handke'ye verildi.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2019
The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Peter Handke Olga Tokarczuk nobel edebiyat ödülü