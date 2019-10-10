Dünya
Elektrik tellerinde asılı kalan uçağın pilotu kurtarılmayı bekledi10 Ekim 2019 Perşembe 13:56 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 14:23
İtalya'da bir uçak, elektrik tellerine çarptı ve asılı kaldı. Uçağın pilotu, kokpitten çıkarak kanada oturdu ve kurtarılmayı bekledi.
İtalya’nın kuzeyinde Alp Dağları’na yakın bir bölgede Prato Valentino adlı dağ kasabasında uçuş yapan küçük uçak, elektrik tellerine çarparak asıldı kaldı.
Uçağın pilotu, kokpitten çıkarak ters bir şekilde asılı kalan uçağın kanadına oturdu ve kurtarılmayı bekledi. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Yerel medya, pilotun kazayı hafif sıyrıklarla atlattığını duyurdu.
Kaynak: DHA
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