Dünya

Elektrik tellerinde asılı kalan uçağın pilotu kurtarılmayı bekledi

10 Ekim 2019 Perşembe 13:56 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 14:23

İtalya'da bir uçak, elektrik tellerine çarptı ve asılı kaldı. Uçağın pilotu, kokpitten çıkarak kanada oturdu ve kurtarılmayı bekledi.