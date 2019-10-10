Dünya
Suriye Milli Ordusu da Fırat'ın doğusuna girdi10 Ekim 2019 Perşembe 12:04 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 12:28
Muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Fırat nehrinin doğusundaki topraklara girdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) dün terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Suriye Milli Ordusu unsurları Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki bölgelere girdi.
SMO, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı’nda, Özgür Suriye Ordusu adı altında TSK'ye destek vererek önemli katkılarda bulunmuştu.
Kaynak: AA
Etiketler: milli suriye ordusu barış pınarı harekatı