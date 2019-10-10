TRT Akademi Söyleşileri'nin durağı bu kez Kırıkkale oldu. TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren ve TRT yöneticileri ile reyting rekorları kıran Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncuları, Kırıkkale Üniversitesi öğrencileri ile buluştu.

TRT Akademi söyleşilerinde de gündem Barış Pınarı Harekatı idi.

[Payitaht Abdülhamid dizisi oyuncuları, ''TRT Akademi Söyleşileri'' kapsamında Kırıkkale Üniversitesi öğrencileriyle buluştu. Fotoğraf: AA]

"Askerimize muvaffakiyetler diliyorum, ayaklarına taş değmesin"

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Mehmetçiğe başarı diledi.

"Şanlı muzaffer Türk ordusuna sınır ötesinde başlattığı bu harekatta tüm askerlerimize muvaffakiyetler, Allah'tan başarılar diliyorum. Ayaklarına taş değmesin, hayırlısı ile operasyonu yapsınlar en kısa sürede inşallah yurtlarına dönsünler."

[Fotoğraf: AA]

"TRT olarak sınırda tüm ekiplerimiz devrede"

Eren, TRT'nin harekat ile ilgili yayınlarını da şu sözlerle anlattı:

"Bizler de TRT olarak, TRT Haber olarak, World olarak, Arapça olarak uzun zamandır bu harekatı takip ediyoruz. İki gün evvelden beri sınır boyunda tüm ekiplerimiz devrede."

Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ersan Aslan da sahadaki askere başarı diledi.

[Fotoğraf: AA]

"Payitaht Abdülhamid" dizisinin başrol oyuncusu Bülent İnal, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe, canlandırdığı karakterin sesiyle başarı dileğinde bulundu.

Kaynak: TRT Haber