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Çanakkale'de 314 düzensiz göçmen yakalandı10 Ekim 2019 Perşembe 18:52 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 19:14
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan’ın Midilli Adası'na lastik botla gitmek isteyen 314 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Kuzey Ege'de, Yunanistan’ın Midilli Adası'na yasa dışı geçişleri önlemek için devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, 314 düzensiz göçmeni yakaladı.
Sivrice Burnu ve Akkaya Burnu açıklarında durdurulan lastik botlarda yakalanan düzensiz göçmenler, Suriye, Afganistan, Sudan ve Somali uyruklu.
[Fotoğraf: DHA]
Küçükkuyu Beldesi'ndeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürülen göçmenlere, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı.
Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: DHA
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