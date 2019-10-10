Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Rodos, İstanköy ve Oniki Ada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ROİSDER) tarafından İzmir'de düzenlenen Uluslararası Rodos ve İstanköy Türk Vakıfları Sempozyumu 2019 programına katıldı.

Başkan Eren, burada yaptığı konuşmasında YTB’nin, Kıbrıs, adalar, Batı Trakya, Bulgaristan gibi Balkanlara bağlanan önemli coğrafi hatlara yönelik birçok çalışma yürüttüğüne dikkat çekti.

[Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren]

YTB’nin bu kapsamda Rodos ve İstanköy'deki soydaşlar için de çalıştığını belirten Başkan Eren, "Rodos ve İstanköy'deki vakıf malları yüzde 90 oranında eridi. 400 olan vakıf malları 40'a kadar indi. Rodos ve İstanköy'deki vakıf mallarımız öteden beri haraç mezat üçüncül kişilere bilabedel veya değerinin çok altında satıldı" dedi.

"Yunanistan'daki Türk varlığı Batı Trakya ile sınırlı değil"

ROİSDER Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı ise dünya kamuoyunda Yunanistan'daki Türk varlığının Batı Trakya ile sınırlı olduğu algısının hakim olduğunu vurguladı.

Sempozyuma, Avrupa Halkları Federal Birliği (FUEN) Başkan Yardımcısı Gösta Toft, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tuğay, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile ilgililer katıldı.

Kaynak: TRT Haber